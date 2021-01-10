شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها توقع بروتوكولًا مع «الوطنية للإنتاج الحيواني» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، واللواء طبيب فايز محمد أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، الأحد، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني.

جاء البرتوكول بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور شمس الدين القرنفلى عميد كلية الفنون التطبيقية

وقال رئيس الجامعة في بيان نشره الموقع الرسمي للجامعة، الأحد، إن البروتوكول يأتي في إطار توثيق أواصر التعاون بين جامعة بنها والمؤسسات والهيئات الوطنية بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة في مجالات الإنتاج الحيواني والرعاية البيطرية من أجل تطوير وتعظيم الثروة الحيوانية والخدمات البحثية، مشيرا إلى أن البروتوكول يتضمن التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعاونة في مجالات ومشروعات الإنتاج الحيواني والخدمات البحثية والحقلية بكافة أنواعها، وكذلك التعاون ونقل الخبرات في مجال تطوير وإنشاء مزارع نموذجية وتدريب كوادر متخصصة لتحقيق الاستفادة القصوى في هذا المجال.

من جانبه، قال اللواء فايز أباظة أن البروتوكول يأتي في إطار ما تسعى إليه الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني من بناء القدرات الفنية وزيادة الثروة الحيوانية ودعم أنشطة البحث العلمي، وزيادة الوعي، ونقل المعرفة في المجالات العلمية.

وأضاف «أباظة» أن الشركة تعمل في الأنشطة المتعلقة بمجال الإنتاج الحيواني والرعاية البيطرية والخدمات البحثية والحقلية من خلال مراكز الأبحاث والتطوير المزودة بأحدث أجهزة القياس العلمية وما تملكه من كفاءات علمية عالية في مجال التدريب.