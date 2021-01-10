شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري بـ«الصحة العالمية» يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الجديدة: «تخدع اختبار الـ PCR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، على اكتشاف سلالة فيروس «كورونا» في بريطانيا والتي تستطيع خداع اختبار «pcr» والتخفي وفقًا لما حذرت منه منظمة «» FDA.

وقال «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على الفضائية «ON»، مساء الأحد، أن الفيروسات بطبعتها كائنات ذكية جدًا، مشيرًا إلى التحور والتطور جزء من تكوينها، وهذا يشمل كافة الفيروسات وليس كورونا فقط والتحور يكون بنسبة تختلف من فيروس لاخر.

وتابع: «فيروس كوفيد 19 من الفيروسات قليلة التحور، رغم ما نراه لكن يمكن وصف ما نشهده بأنها خصائص وأنماط جديدة، ولكن يعتبر من الفيروسات قليلة التحور».

وتعليقا على اكتشاف سلالة فيروس «كورونا» في بريطانيا والتي تستطيع خداع إختبار «pcr»، قال: «ما حدث فيما يخص سلالة المملكة المتحدة المكتشفة أن التحور اصاب بروتين معين، كان بعض كواشف pcrتعتمد عليه، ومن ثم عندما حدث تغير في البروتين أصبحت بعض الكواشف غير قادرة على اكتشاف الفيروس وليس كلها».

وأكد أن تحور الفيروس في بريطانيا اثر سلبيًا على سرعة الانتشار، معقبًا: «رغم حدوث تحورات بالالاف الفترة الماضية في الفيروس، لكنها كانت بسيطة، لكن التحور الاخير في هذا النوع من البروتين أثر على سلوك إنتشار الفيروس سواء في بريطانيا أو جنوب إفريقيا أو اليابان مؤخرًا».

وأضاف أن تحور الفيروس تم إكتشافه أول مرة في سبتمبر، وتم التعامل بشكل عادي، لأنه لم يتخيل أحدًا أن يؤثر التحور الاخير في سرعة الانتشار، متابعًا: «للاسف وجدوا أن التحور الاخير في بريطانيا ثبت سرعة إنتشاره ومقدرته أن يكون سائدًا بين السلاسلات الاخرى من الفيروسات حتى الاصلي، وهنا بدأوا يتخذون إجراءات شديدة الحزم في منتصف ديسمبر بعد نحو ثلاثة اشهر من إكتشاف التحور».