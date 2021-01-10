شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطهير مصرف الرشاح في البدرشين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، منطقة سوق ابن حزم وقرية الطرفاية ومصرف سقارة وأعمال تطهير مصرف الرشاح في مدينة البدرشين بعد ارتفاع منسوب المياه بالمصرف.

وجه نائب المحافظ، في جولته، الأحد، بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير للمصرف بالتوازي مع القيام بأعمال التطهير والصيانة لمصرف سقارة، ورفع كافة المخلفات بمسار المصرف.

وتابع نائب المحافظ خلال جولته بالمدينة حالة النظافة والإشغالات، مشددا على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.