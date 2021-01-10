شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه بمتابعة تفعيل التحول الرقمي في الإدارات المعنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة إعداد وتأهيل الإدارات المعنية لتفعيل التحول الرقمى بالمحافظة.

وعقدت الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، الأحد، اجتماعا مع مسئولي المراكز التكنولوجية ومشرفي نظام التحول الرقمي والمتغيرات المكانية لمناقشة الإسراع في تفعيل منظومة التحول الرقمى بالمحافظة ضمن خطة وبرنامج تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية.

وناقشت نائب محافظ مطروح مدى كفاءة التأهيل وتوفير مستلزمات التشغيل للمراكز التكنولوجية وصيانة المعدات والأجهزة مع قدرة القوة البشرية داخل المحافظة للعمل على المنظومة من خلال عناصر فعالة ونشطة يتم تدريبها ومتابعة مؤشرات الأداء، وتفعيل التقارير المستدرجة من المنظومة لتقديمها لمنفذ القرار واتخاذ اللازم لضمان استمرارية أداء المراكز بكفاءة، مع أهمية تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات.

وأكدت نائب محافظ مطروح أهمية المنظومة في تيسير الاجراءات من خلال المراكز الثمانية، ومتابعة سير العمل وحل أي عقبات، مع تاكيد التواصل الدائم مع الموظفين المخصصين بالمنظومة لتذليل أي عقبات.