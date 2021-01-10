شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: توفير السيولة لكافة القطاعات أدى لتقليل خسائر فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد رجب، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الحكومة عملت على توفير السيولة لكي تعمل كافة القطاعات بكامل طاقتها، وبالتالي عدم حدوث خسائر كبيرة بسبب الأزمة.

وتابع «رجب»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الحكومة قامت بدعم القطاعات الاكثر تضررًا لتقليص خسائرها، وهذا واضح من خلال دعم الحكومة قطاع السياحة والتعليم والصحية، حتى تستمر هذه القطاعات في تقديم خدماتها.

ولفت إلى أن البعض فقد وظائفه بسبب أزمة كورونا، فعملت الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص على الحفاظ على العمالة، وتوفير القروض الميسرة إن لزم الأمر، وهذا أدى للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي عمل كافة القطاعات بدون أزمة واضحة.