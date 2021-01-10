شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية الأولمبية: غلق أي منشأة رياضية تخالف إجراءات كورونا فوراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الاولمبية المصرية، أنهم قاموا بتشديد الاجراءات الاحترازية على اللاعبين والمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لليد، مشيرا إلى أن اللجنة الطبية بوزارة الشباب كلفت لجان لمتابعة المرور على الأندية للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف الدكتور حسن كمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن الاندية قد تبدو مكان ترفيهيا ولكن هناك جانب ضخم يخص هذه الاندية سواء عاملين أو رياضيين، مؤكدا أنه في حالة وجود أي مخالفات في الاجراءات الاحترازية يتم غلق المنشأة الرياضية فورا.

وتابع: «غلق الأندية والمنشآت الرياضية في الموجة الاولى تسبب في أضرار اقتصادية ضخمة للعاملين والمدربين، وعودة الغلق سيكون سهل وآمن، ولكن كل قرار سيكون له اعراض اقتصادية مضرة لكل المنظومة الرياضية والعاملين فيها».