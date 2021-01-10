شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تطلق تطبيق «جراݯ» لميكنة العمل بإدارة السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة بنها تطبيق «جراݯ» لميكنة العمل بإدارة السيارات بالجامعة.

وأكد الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، المعين بقرار جمهوري عضوا بمجلس النواب، في تصريحات صحفية الأحد، أن هذا العمل تم بناءً على توجهات ورؤية مصر 2030 لإحداث نقلة في الأداء المؤسسي وتطوير وتنمية القدرات البشرية، وتطبيقاً للخطة الاستراتيجية للجامعة 2017- 2022 (الغاية الثامنة) لميكنة العمل والتحول الرقمي ورفع كفاءة العاملين بالجامعة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير أسلوب العمل، وكذلك الارتقاء بمنظومة المحتوى الرقمي بالجامعة.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بانتهاء فريق البوابة الإلكترونية بتصميم وتنفيذ تطبيق (قاعدة بيانات) لإدارة وتتبع المركبات بالجامعة بهدف تسجيل بيانات المركبات وإصدار المأموريات وكذلك التقارير والنماذج المستخدمة في خطوط السير الخاصة بالمركبات إلكترونياً مما سهل من عمليات حصر وتتبع المركبات ونسب تشغيلها وتقييم السائقين مما يساعد جهات دعم واتخاذ القرار بالجامعة في عمليات التطوير والتنمية.

ويقدم التطبيق خدمة طلب سيارة للمأموريات المصلحية لمنسوبي الجامعة من القيادات الأكاديمية والإدارية وذلك من خلال الرابط الإلكتروني:

https://cars.bu.edu.eg

من جانبه أعرب الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن دعمه لعمليات التطوير التكنولوجي واستخدامها لتوفير الوقت والجهد في عمليات اتخاذ القرار.

ووجّه إدارة الجامعة الشكر لفريق العمل القائمين على التطبيق وهم:

الدكتور إسلام الشعراوي المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات، والمهندس حسين سيد حسين مهندس تطوير بالبوابة الإلكترونية، والدكتور رؤوف توفيق المشرف على إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل وفريقه المعاون.