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حسام بدراوي: أصبت وزوجتي بفيروس كورونا رغم الاحتياط الشديد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسام بدراوي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان الاسبق، إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته خلال بداية الموجة الأولى رغم اتخاذه احتياطات شديدة، قائلا: «كنت واخد احتياطاتي جدا ومكنتش بخرج ولكن زوجتي حست ببعض الأوجاع في جسمها وطلبت تعمل مسحة».

وأضاف الدكتور حسام بدراوي، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه ارسل للمعمل وأجرى مسحة هو وزوجته وتبين اصابتهما بالفيروس، متابعا: «السبب كان احد العاملين اللى بيشتغلوا في البيت، والعاملة لم تقل أنها مصابة بسخونية أو أعراض كورونا».

واستكمل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان الاسبق،: «اعتقد ان العاملة كانت السبب، وبعد ما عملت التحليل قالوا لى التحليل كان ايجابي ضعيف ثم بعدها سلبي والفيروس كان عندي ضعيف»، مطالبا أي مصاب بفيروس كورونا باتباع بروتوكول وزارة الصحة وعدم الالتفاف إلى المتداول على السوشيال ميديا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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