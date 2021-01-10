شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قواعد ذهبية من «الصحة» لحماية الأم الحامل من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت وزارة الصحة والسكان، 8 نصائح إلى السيدات الحوامل؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة في منشور لها عبر «فيسبوك»، اليوم الأحد، النصائح على النحو التالي:
- لا تخرجي من المنزل إلا في الضرورة القصوى أو للمتابعة مع الطبيب فقط، لمنع الاختلاط أو انتقال العدوى إليكِ.
- اهتمي بغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا.
- قوي جهازك المناعي من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفواكة الغنية بالفيتامينات وخاصةً فيتامين سي.
- تجنبي لمس الأسطح في الأماكن العامة.
- اسألي طبيك على الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية أثناء فترة الحمل، لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى.
- تجنبي الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الإنفلونزا.
- تجنبي لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدًا.
- يجب عليكِ الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.facebook
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