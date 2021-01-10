شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قواعد ذهبية من «الصحة» لحماية الأم الحامل من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الصحة والسكان، 8 نصائح إلى السيدات الحوامل؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في منشور لها عبر «فيسبوك»، اليوم الأحد، النصائح على النحو التالي:

- لا تخرجي من المنزل إلا في الضرورة القصوى أو للمتابعة مع الطبيب فقط، لمنع الاختلاط أو انتقال العدوى إليكِ.

- اهتمي بغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا.

- قوي جهازك المناعي من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفواكة الغنية بالفيتامينات وخاصةً فيتامين سي.

- تجنبي لمس الأسطح في الأماكن العامة.

- اسألي طبيك على الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية أثناء فترة الحمل، لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى.

- تجنبي الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الإنفلونزا.

- تجنبي لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدًا.

- يجب عليكِ الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.