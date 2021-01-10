شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: تبرير إهمال الإجراءات الاحترازية بجملة «سيبها على الله» تشويه لصورة الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تبرير إهمال الإجراءات الاحترازية بجملة «سيبها على الله» تشويه لصورة الدين.

وأضاف «عمران» في اتصال هاتفي ببرنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» اليوم الأحد: «نحن مأتمنين على أنفسنا في ظل هذه الجائحة، وأصبح كل احد فينا مؤتمن على صحة الآخر».

وتابع «من يقول سيبها على الله أو تعددت الأسباب والموت واحدًا كلها حجج غير صحيحة، وإذا كنا سنلقي الله سبحانه وتعالى فلنقابله وهو راضي عنا وهذا لن يحدث إلا إذا أخذنا بالأسباب».