شكرا لقرائتكم خبر عن النمنم: ترامب وقع في فخ منصوب له من قبل الديمقراطيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية معقد.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن ترمب لم يزج لبلاده في حروب وصراعات، منوها بأن ترمب وقع في فخ منصوب له من قبل الديمقراطيين، من أجل قطع الطريق عليه في الترشح لانتخابات 2024، وعدم ترشحه مرة أخرى.

وأوضح أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو بشر لديه قوى هائلة، لافتاً إلى أن حصار مؤسسة في أمريكا يعتبر عملي إرهابي ومن قام بذلك يطلق عليهم إرهابيون.

وأشار إلى أن إيران سوف تمتلك السلاح النووي، متصورا أن إيران لديها المكونات من أجل إنتاج السلاح النووي، خاصة أن إيران قريبة جداً من روسيا والصين، ويهم الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون إيران في صفها.