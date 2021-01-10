شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي عن صلح باسم سمرة ورحاب الجمل: «قرار رفع الإيقاف في يد مجلس الإدارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إنه فوجئ بزيارة الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل إلى منزله، معقبا «فوجئت إنهم بيخبطوا على باب البيت عندي».

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المُذاع عبر فضائية «النهار»، «دخلوا قالوا إحنا جايين علشان نصالحك ونعتذر لك ونعتذر للنقابة.. وكانت لحظة شيطان وايدينا في ايد بعض.. وإحنا الاتنين حبايب».

وتابع «أنا قولتلهم بالنسبالي رافض إننا بعمل في بعض كدا.. ورافض نوصل لكده في السوشيال ميديا.. وهما اعتذروا وأنا هعرض على مجلس الإدارة لإني اتخذت قرار بوقفهم».

وأوضح «هما لسه موقفين عن العمل وهنشوف رأي المجلس غدا»، مؤكدا «لازم نحترم الجمهور ونحترم الفن.. وما حدث خطأ كبير وأتمني أن الجميع يكون استفاد منه.. ولن نسمح بإهانة الفن المصري».