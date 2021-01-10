شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء تنعى أقدم عالمة قراءات في العالم: رحيلها خسارة كبيرة للإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة القراء برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، إلى الأمة الإسلامية الحافظة المتقنة المعمرة القارئة للقرآن الكريم بالقراءات العشر- الصغرى والكبرى- الشيخة تناظر محمد مصطفى المجالي، قائلا إنها علّمت أجيالا عديدة من جميع الأعمار القرآن الكريم وعلم القراءات، ورحلت عن عمر يناهز 97 عامًا.

وقال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، في بيان، الأحد، إن «رحيل الشيخة تناظر خسارة كبيرة لدنيا الإسلام، حيث تعد صاحبة فضل كبير على الكثير -داخل مصر وخارجها- حيث كان يذهب إليها أناس من كل مكان ليتعلموا على يديها علم التجويد والقراءات، والنقابة بكامل قياداتها وجميع أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء ونقباء المحافظات تنعي الفقيدة الكبيرة وتتقدم لأسرتها بمحافظة الغربية ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم لها نورا وأنيسا في قبرها وأن يجعل ما قدمته خدمة لكتاب الله في ميزان حسناتها، وأن يجعله شفيعا لها يوم القيامة وأن يرفع درجاتها في أعلى عليين بفضل القرآن العظيم اللهم آمين».