شكرا لقرائتكم خبر عن «السادات على باب الحمام».. إزالة صور شخصيات تاريخية من على «مراحيض أكتوبر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الأربعاء الماضي، نشرت الصفحة الرسمية لجهاز مدينة 6 أكتوبر، بعض التجهيزات التي قامت بها، وهى توفير دورات مياه عمومية بالمجان في المحاور الرئيسية بالمدينة، وكذلك الأماكن المكتظة، الأزمة لا تكمن هُنا، لكن الأزمة اشتعلت ىبسبب رسم وإلحاق السير الذاتية لبعض الشخصيات التاريخية على الوجهات الخارجية لتلك المراحيض، وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وكتب الجهاز على صفحته: «بدأنا في توفير دورات مياه عمومية بالمجان، في خطوة استباقية لتوفير حياة كريمة للسكان بشكل حضارى وتخفيف المعاناة على مرضى السكر. والوحدات موضح عليها السير الذاتية لبعض الشخصيات التاريخية، وكذلك تاريخ بعض الأماكن التراثية، بهدف تغيير ثقافة استخدام الحمامات العمومية».

المراحيض العامة بشوارع 6 أكتوبر - صورة أرشيفية

فردّ النائب أيمن أبوالعلا، من خلال منشور على صفحته الرسمية، قائلًا: «يا سادة.. الأبطال والرموز لا يكرمون على المراحيض العمومية».

أضاف أبوالعلا: «طالبت يوم عيد الشهيد بإطلاق أسماء شهداء مصر وأبطالها من أبناء القوات المسلحة ووزارة الداخلية على عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أكتوبر والشيخ زايد والواحات، بدلا من (چهينة وفودافون والنجدة)، تعظيما لدورهم وتخليدا لبطولاتهم العظيمة».

وأردف: «بلا شك خطوة إنشاء المراحيض العمومية وتقديم خدماتها المجانية خطوة إيجابية، ولكن أعتقد أن مشهد وضع أسماء وتاريخ رموز وأبطال مصر، منهم الزعيم الراحل بطل الحرب والسلام غير لائق بالمرة».

«المصرى اليوم» تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم جهاز المدينة، والذى أكد أنه استجاب لردود الأفعال السلبية على الرسومات، وأنه تم تغييرها على الفور، واستبدالها بلوحات فنية.

من جانبه، قال المهندس محمد عصام، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن افتتاح دورات المياه سيكون الأربعاء، 13 يناير، وذلك لخدمة سكان المدينة وروادها.

أضاف، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر 2»، أن الفكرة بدأت قبل أكثر من شهر، والغرض منها التخفيف عن مرضى السكر وكبار السن، الذين كانوا يواجهون مشكلة عدم وجود دورات مياه عمومية في أي مكان، لذلك بالفعل جرى إنشاء 3 دورات مياه منفصلة وجرى تخصيص عمال صيانة لضمان الحفاظ على نظافتها بصفة مستمرة والحفاظ على صحة المواطنين وعدم نقل العدوى من الدورات.

وأشار إلى أن الدورات ثابتة في أماكنها وسنعممها على مدينة السادس من أكتوبر بالكامل، وأن العدد الإجمالي للدورات 10 وبالفعل جرى تركيب 3، وخلال اليومين المقبلين سنستكمل تركيب الباقي، وإذا نجحت التجربة سنعممها على المدينة كلها، لافتا إلى أن المستهدف أن يكون عدد الدورات نحو 40 أو 50 دورة مياه.

واختتم حديثه بـ: «بدأنا توزيع الدورات على المحاور الرئيسية في المدينة، مثل محور 47 و48 وبعد ذلك سنحاول وضعها في الأماكن العامة التي بها مولات وما شابه لخدمة رواد مدينة السادس من أكتوبر».

إزالة صور الشخصيات التاريخية من على مراحيض أكتوبر

إزالة صور الشخصيات التاريخية من على مراحيض أكتوبر

إزالة صور الشخصيات التاريخية من على مراحيض أكتوبر

إزالة صور الشخصيات التاريخية من على مراحيض أكتوبر

إزالة صور الشخصيات التاريخية من على مراحيض أكتوبر

إزالة صور الشخصيات التاريخية من على مراحيض أكتوبر

إزالة صور الشخصيات التاريخية من على مراحيض أكتوبر

إزالة صور الشخصيات التاريخية من على مراحيض أكتوبر

إزالة صور الشخصيات التاريخية من على مراحيض أكتوبر