شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز الثقافى الكورى عن اهتمام المصريين بتعلم اللغة: تعزيز للعلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح معهد سى جونج لتعليم اللغة الكورية بالمركز الثقافى الكورى بالقاهرة الفصل الدراسى الأول لعام 2021 عبر الإنترنت بحضور يانج سانجن مدير المعهد والمدرسين الكوريين والمصريين والطلاب المقيدين بالمعهد، وفقا لبيان من المركز الثقافى الكورى بالقاهرة.



المركز الثقافى الكورى

وفى كلمته، أعرب يانج سانجن عن سعادته بالعدد الهائل من المصريين المهتمين بتعلم اللغة الكورية ودورهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر.

وتضم هذه الدورة 176 طالبا من بينهم 33 طالبا جديدا تم اختيارهم من بين أكثر من 1300 شخص من المتقدمين للدورة، التى تستمر لنحو 15 أسبوعا من 10 يناير وحتى 22 ابريل 2021 عبر الإنترنت وتتكون الدورة من 4 فصول للمستوى المتوسط و6 فصول للمستوى المبتدئ وفصلين للمستوى التمهيدي.

وكان المركز الثقافى الكورى قد أطلق المرحلة الأولى من الدورة التفاعلية أونلاين فى شهر أبريل العام الماضى، فى ظل تدابير التباعد الاجتماعى للتصدى لانتشار فيروس كورونا.

ويفتح معهد الملك سيجونج فى مصر أبوابه للتسجيل فى دورة تعليم الكورية مرتين سنويا فى يناير وأغسطس، ويتم قبول نحو 40 طالبا جديدا فى كل دورة.