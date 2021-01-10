شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الفتوى لـ"الحقيقة": تبرير إهمال إجراءات كورونا بجملة "سيبها على الله" تشويه للدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن تبرير إهمال الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بجملة "سيبها على الله" تشويه للدين، موضحا أن هذه الجملة تجعلنا نهمل في الوقاية من فيروس كورونا وتعد هجر للأسباب التى تؤدى إلى انتشار الفيروس.

وأضاف أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن عبارة "سيبها على الله" تبرر إهمال الإجراءات الوقائية، موضحا أن تلك العبارة تعد تشويه للدين الإسلامى، لأن الإسلام علمنا الحفاظ على الصحة وأننا مؤتمنين على أجسادنا وأنفسنا.

وتابع أمين عام الفتوى بدار الإفتاء،: فى مثل هذه الجائحة أصبحنا كل واحد فينا مؤتمن على صحة الآخر، وبالتالى عبارة "سيبها على الله" هى حجج غير صحيحة، فالله يرضى عنك عندما تأخذ الأسباب، وارتداء الكمامة سبب، والإجراء الاحترازى والتباعد الجسدى سبب .