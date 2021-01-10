شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أوبئة بالصحة العالمية: الفيروس كائن ذكى والفاكسينات فعالة رغم تحوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد الخولى، استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن الفيروسات كائنات ذكية جدا، والتحور جزء من تكوينها، مؤكدا أن كل الفيروسات تتحور بدرجات متفاوتة.

أضاف الخولى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن تركيبة فيروس كورونا واحدة رغم التحور الذى يجرى فى سلالاته، متابعا: "فاكسينات كورونا لا تزال فعالة رغم تحور الفيروس المستجد".

وأوضح استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن لجوء المريض إلى الطبيب أو المستشفيات فى وقت متأخر مع زيادة حدة مرضه المزمن بالتزامن مع إصابته بفيروس كورونا، قد يؤدى إلى زيادة حالات الوفاة بفيروس كورونا.