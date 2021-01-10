شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 31 شهيدا من الأطباء بسبب كورونا فقدناهم خلال 10 أيام بـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت النقابة العامة للأطباء، خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالى عدد شهداء الأطباء إلى 294 طبيبا، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة فى أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومى للشهداء التى يتم تسجيلها لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.

وتضم قائمة شرف شهداء الأطباء، خلال الـ10 أيام الماضية، كل من:

1- الدكتور بهاء الدين بريك مدير مستشفى التامين الصحي سابقا.

2- الدكتور يوسف خيرة أستاذ عظام بطب الزقازيق

3- الأستاذ الدكتور مجدي مصطفى أستاذ جراحة المسالك كليه طب جامعه اسوان.

4- الدكتور أشرف بدر الدين محمد حموده استشاري أمراض القلب.

5- الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، وكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا.

6- الدكتور خالد حمزة استشاري جراحة بالجيزة.

7- الدكتور علاء أحمد ضياء عبد الرازق استشاري امراض النساء والتوليد بمستشفى المنيرة.

8- الدكتور عمرو عبد الغني عبد الحكيم سرحان مدرس جراحة بأزهر دمياط.

9- الدكتور حازم الكاشف أستاذ الأشعة التشخيصية بالقصر العيني.

10- الدكتور فتحي عراقي محمد علي طبيب باطنه باللجنة الطبية ببورسعيد.

11- الدكتور ياسر أحمد ميرة استشاري امراض نساء وتوليد.

12- الدكتور بهاء البحيري استشاري الحميات بالبحيرة.

13- الدكتور مصطفى عبد السلام أستاذ امراض القلب بمعهد القلب القومى.

14- الدكتور محمد طلبة استشاري الجراحة العامة بمستشفى ميت غمر دقهلية.

15- الدكتور هشام بدره استشاري أمراض الكلي ومدير مركز طنطا للكلي.

16- الدكتور سامي محمد عبدالفتاح طبيب باطنة بالتامين الصحي.

17- الدكتورة كوثر صابر نعمان استشاري امراض النساء والتوليد.

18- الدكتور وصفى وديع بشاى الشقيري مدير مستشفى الرومانى بالإسكندرية.

19- الدكتور سعد الدين نجيب استشارى باطنة.

20- الدكتور أحمد سيد أحمد محمد علام استشاري أول أمراض الكلي والأمراض الباطنة بمستشفى باب الشعرية الجامعي (سيد جلال).

21- الدكتور أيمن السيد محمد السيد بيومي طبيب مقيم عناية مركزة.

22 - الدكتور محمد عبد المنعم، أخصائى الباطنة والعناية المركزة بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية.

23 - الدكتور أسامة عبد الله استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي.

24 - الدكتور محسن محمد عجوة مدير نقابة أطباء الإسكندرية ومدير عام الخدمات الطبية والعلاجية لمستشفيات جامعة الإسكندرية الأسبق ومدير مستشفي جمال عبد الناصر سابقا.

25- الدكتور أسامة ربيع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام.

26 - الدكتور محمد البهى أستاذ نساء وتوليد.

27 - الدكتور عبد المنعم محمد سالم استشارى الأنف والأذن والحنجرة.

28 - الدكتور سيد عويس استشارى جراحه العظام.

29- الدكتور خالد رشاد أستاذ طب وجراحة العيون فى جامعة الإسكندرية.

30- الدكتور جودة مصطفى الشوادفي مدير الإدارة الصحية بالحسينية سابقا.

31- الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.