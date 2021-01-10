شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظومة الشكاوى الموحدة: نفحص كافة الشكاوى ونتعامل معها بشكل سريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إننا نعمل على حل كافة الشكاوى التى تصل إليا من المواطنين بشكل مستمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه أكثر من 5100 شكوى تطلب حل سريع وعاجل، وتم حلها، لافتا إلى أننا نفحص كافة الشكاوى والاستفسارات التى تصل إلينا ويتم التعامل معها بشكل سريع.

وتابع أن التعامل مع كل الشكاوى التى تصل بشكل سريع وهدفنا رضاء المواطنين، ويتم التنسيق مع كافة الوزارات لحل مشاكل المواطنين بشكل سريع، مضيفا أن زيادة أعداد الشكاوى دليل على نجاح كبير للمنظومة.

وتابع أنه وصلت إلينا شكاوى من المواطنين يشتكون من جيران لهم بسبب تربية الحيوانات الأليفة، وأنه خلال عام 2020 تم فحص 1.35 مليون شكوى.