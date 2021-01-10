شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن الجديد لدى مصر: أنا فى مهمة وطنية أتشرف بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية الجديد لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بنسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً للأردن لدى جمهورية مصر العربية، إلى وزير الخارجية سامح شكرى.

وقال السفير العضايلة فى تغريده له عقب تقديم أوراق اعتماده لوزير الخارجية المصرى،: "في مهمة وطنية أتشرف بها. داعياً الله أن يوفقني لأدائها في خدمة الأردن العزيز وجلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه".

وكان السفير العضايلة، أدي فى مطلع شهر يناير الجارى، اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بتعيينه سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا للمملكة لدى مصر.

وكان العاهل الأدرنى أصدر قرارا بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين الوزير الأسبق أمجد العضايلة سفيرًا للأردن في جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

يذكر أن الوزير العضايلة شغل منصب وزير الدولة لشؤون الاعلام في حكومة الدكتور عمر الرزاز وسفيرا للأردن في موسكو وتركيا اضافة لخدمته الطويلة كمدير للاعلام ومستشار الملك في الديوان الملكي.

وقرر مجلس الوزراء منتصف نوفمبر الماضي، تعيين أمجد عودة العضايلة سفيرًا للأردن لدى جمهوريّة مصر العربيّة، ومندوبًا دائمًا للأردن لدى جامعة الدول العربيّة.

وكان العضايلة وزيرا لشؤون الإعلام فى حكومة عمر الرزاز التى استقالت بعد صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب.