شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: الاتحاد الأوروبى أوصى عدم وجود جمهور بمونديال اليد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبجى وزير الشباب والرياضة، إن هناك توصية من الاتحاد الأوروبي أن يفضل أن يقام كأس العالم لكرة اليد بدون جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن الدولة المصرية تمكنت من عمل أفضل ما يقدم فى كأس العالم لكرة اليد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن هناك تركيز على حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد يليق بدولة مصر، لافتا إلى أن هناك إجراءات احترازية كبرى لتأمين الوافدين فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وتابع أن اللجنة الثلاثية لنادى متواصلة مع اتحاد الدولى لكرة القدم، ولم يتم الحسم حتى الآن فى انتخابات الجبلاية فى نهاية شهر يناير الجارى، والوزارة مع تطوير الكرة المصرية ولم نعارض الاتحاد الدولى ونتعامل معهم بمنتهى المرونة.

وكان الدكتور أشرف صبحى، أشاد بالمجهود الكبير لأعضاء لجنة المتطوعين بعد تواصل مجموعة عمل مرافقى المنتخبات باللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مع رؤساء البعثات المشاركة فى البطولة فى نسختها الـ 27 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى.

وأوضح الوزير أن مرافقى المنتخبات بدأوا بالفعل التواصل مع رؤساء بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة لإطلاعهم على كافة الترتيبات والإجراءات التي سيتم اتخاذها منذ وصولهم لمطار القاهرة، بالإضافة إلى مقار الإقامة وملاعب التدريب والمباريات الرسمية وكذلك التعرف على طلبات البعثات المختلفة من أجل توفيرها من خلال اللجنة المنظمة للبطولة.