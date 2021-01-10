شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: دعم تركيا للإخوان يؤثر سلبا على علاقاتها العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، إن الإمارات طوت الخلاف مع قطر لكن هناك حاجة لبناء الثقة، مضحا عودة العمل الخليجى لمسيرته المعتادة قد بدأت.

وأضاف وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، خلال حواره مع قناة سكاى نيوز الإخبارية، أن هناك قضايا مع قطر لا تزال بحاجة للتعاون لحلها، لافتا إلى أن فتح الأجواء مع قطر خطوة إيجابية لبناء الثقة.

وتابع أنور قرقاش: "على تركيا إعادة النظر فى علاقاتها بالإخوان، لافتا إلى أن دعم تركيا للإخوان يؤثر سلبا على علاقاتها العربية".

وأكد وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، أن هناك تنسيق كامل بين الإمارات والسعودية ومصر، متابعا: ندعم الحل الدبلوماسى لملف إيران، ولا يمكن تجاهل الصواريخ التى تستهدف السعودية.

وأشار وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، إلى أن أمن السعودية فى صلب أمن الإمارات، متابعا أنه لا يمكن تجاهل التهديدات لأمن السعودية ونثق فى الدور السعودى لحل الخلافات.

وقال أنور قرقاش، إن الإمارات تعزز موقعها كمنطقة جاذبة للتنمية، مستطردا: نهجنا يعتمد على تبنى العلم والتنمية والتطور والتسامح بين الأديان والشعوب منهاج تعتمده الإمارات.