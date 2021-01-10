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وفاة عميد طب الأزهر السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

توفى الدكتور إسحاق عبدالعال عميد كلية طب جامعة الأزهر السابق، ومدير عام مستشفيات جامعة الأزهر، متأثرًا بإصابته بفيروس المستجد.

وقال مصدر في الجامعة إنه كان محتجزًا في مستشفى الدعاة، نتيجة إصابته بكورونا، وتدهورت حالته الصحية أثناء وجوده على أجهزة التنفس الصناعي.

وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- الدكتور إسحاق عبدالعال، عميد الكلية الأسبق، سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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