ما شروط الأوقاف لإعادة فتح المساجد المغلقة بسبب مخالفة إجراءات مكافحة كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف، إعادة فتح 16 مسجدًا في ثلاث محافظات، كانت أغلقت بسبب عدم التزام الرواد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الأوقاف إغلاق 57 مسجدًا في بعض المحافظات لعدم التزام روادها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بحسب مصادر بالوزارة في تصريحات لمصراوي.

اقرأ أيضًا:

- لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. الأوقاف تغلق 57 مسجدا بالمحافظات

وأكدت لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف، أن أي مسجد يتم غلقه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يتم فتحه مستقبلاً إلا بقرار من لجنة إدارة الأزمة بديوان عام الوزارة وبعد اعتماد من السلطة المختصة.

وينشر (الخليج 365) الشروط التي حددتها وزارة الأوقاف، لإعادة فتح المساجد التي تم إغلاقها لمخالفة إجراءات مكافحة كورونا، وهي كالتالي:

1 ـ التأكيد على التزام رواد المسجد بالإجراءات الاحترازية.

2 ـ تطهير المسجد أولا بأول ووضع علامات التباعد.

3 ـ أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

4 ـ رفع تقرير من مدير المديرية للجنة إدارة أزمة كورونا بالأوقاف بإعادة فتح المساجد.

5 ـ موافقة لجنة إدارة أزمة كورونا على فتح المسجد.

وأعادت لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف، فتح 16 مسجدًا في 3 محافظات، الجمعة، بعد أخذ التعهدات اللازمة على الرواد باتباع الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

- البيان الأول للجنة أزمة كورونا بالأوقاف: إعادة فتح 16 مسجدًا مخالفًا للإجراءات بـ3 محافظات

كانت وزارة الأوقاف، قررت سحب قرار الدكتور محمد مختار جمعة بتفويض وكلاء الوزارة بغلق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية، وإسناد الأمر للجنة أزمات تم تشكيلها بالديوان العام.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من : الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، الدكتور أحمد عبدالرؤوف، مدير عام الشئون القانونية، والشيخ أحمد عبد المنعم، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، لاتخاذ ما تراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

- لجنة أزمة.. الأوقاف تسحب قرار تفويض المديريات بغلق المساجد المخالفة للإجراءات الاحترازية