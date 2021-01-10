"كواليس قتل طفل بعد محاولة اغتصابه ولغز مقتل تاجر الواحات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"عندي 33 سنة ولسه متجوزتش".. اعترافات المتهم بقتل طفل بعد محاولة اغتصابه

بهدوء وثقة وقف سائق مركبة "توك توك" أمام رجال المباحث يدلي باعترافات تفصيلية لجريمة مؤسفة ارتكبها في حق طفل بعد فشله في اغتصابه بمركز أوسيم، شمال الجيزة.

"عندي 33 سنة ولسه متجوزتش" بهذه الكلمات برر المتهم استدراجه للطفل إلى منزل مهجور بقصد اغتصابه.

مفاجآت في جريمة التاجر الثري وزوجته العجوز بالواحات

مفاجآت جديدة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في جريمة مقتل تاجر تمور وزوجته داخل منزلهما بمركز الواحات البحرية.

وتبين أن المتهم الرئيسي سبق ضبطه واستجوابه للاشتباه في تورطه قبل إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة.

"طردها من البيت لبيعه".. النيابة تأمر بحبس المتهم بالتعدي على والدته في كفر الشيخ

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم تعدى على والدته في دائرة مركز دسوق، في كفر الشيخ.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الأحد، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول صورةِ سيدةٍ مصابة في وجهها لتعدي ابنها عليها بالضرب.

أكاذيب وشائعات.. مصدر أمني ينفي تعرض نزلاء السجون لسوء معاملة وتسمم بعضهم

كشف مصدر أمني، حقيقة ما تم تداوله بشأن تعرض نزلاء السجون لسوء المعاملة، وإصابة بعضهم بتسمم، وعدم توافر أدوات التعقيم للوقاية من "كورونا".

ضبط الجناة.. الداخلية تكشف تفاصيل خطف حقيبة سيدة في المعصرة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة المعصرة.

"تعالى أوصلك".. كيف استدرج سائق توك توك "ملاك أوسيم" إلى عرينه؟

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل مقتل طالب على يد سائق توك توك استدرجه وحاول التعدي عليه جنسيا وحال مقاومته قتله.

تبلغ لمركز أوسيم من نجار 39 مقيم بدائرة المركز بغياب نجله طالب عن منزلهما عقب خروجه لشراء بعض الاحتياجات.

تشكل فريق بحث بقيدة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال.

كواليس 35 يوما كشفت لغز مقتل التاجر الثري وزوجته العجوز في الواحات

الطمع والرغبة في الثراء المشبوه كانا الدافع الرئيس لـ3 متهمين خنقوا عجوزا وهشموا رأس زوجها المسن بمركز الواحات.

تاجر 31 سنة له معلومات جنائية، استعان بمزارع من أرباب السوابق أيضا مقيم بالفيوم وثالث "42 سنة" لتنفيذ خطته.

النائب العام يطعن على براءة 3 متهمين بهتك عرض "سيدة الكرم"

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الأحد ، بالطعن على الحكم الصادر 17 ديسمبر الماضي، ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة "بقرية الكرم" بدائرة قسم شرطة أبو قرقاص في المنيا بالقوة في غضون مايو عام 2016 في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص.

صرخة داخل بيت مهجور.. المشهد الأخير في حياة طفل خنقه سائق فشل في اغتصابه

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل طفل على يد سائق توك توك بأوسيم؛ إثر فشله في اغتصابه.

المتهم "أحمد.ن." يقيم بنفس المنطقة محل سكن الطفل "محمود" البالغ من العمر 8 سنوات.

انتشال جثة شاب من ترعة المريوطية.. والمعاينة: مجهول الهوية

انتشل رجال الإنقاذ النهري جثة شاب مجهول الهوية اليوم الأحد من مجرى ترعة المريوطية بحي الهرم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بالعقور على جثة طافية بالترعة المار إليها أمام فندق سياج.