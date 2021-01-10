"عندي 33 سنة ولسه متجوزتش".. اعترافات المتهم بقتل طفل بعد محاولة اغتصابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بهدوء وثقة وقف سائق مركبة "توك توك" أمام رجال المباحث يدلي باعترافات تفصيلية لجريمة مؤسفة ارتكبها في حق طفل بعد فشله في اغتصابه بمركز أوسيم، شمال الجيزة.

"عندي 33 سنة ولسه متجوزتش" بهذه الكلمات برر المتهم استدراجه للطفل إلى منزل مهجور بقصد اغتصابه.

وأضاف المتهم "أنا بني آدم من دم ولحم.. غصب عني" مشيرا إلى أنه لم يكد يشرع في تجريد الطفل من ملابسه حتى صرخ بصوت عال.

أسرع المتهم لكتم نفس الملاك البرئ بل وخنقه حتى فارق الحياة مختتما حديثه "سبت الجثة في نفس المكان وهربت".

مساء يوم الخميس الماضي، تلقى العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بتغيب طفل في ظروف غامضة بمنطقة بشتيل.

وشكل العقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة الشمال، فريق بحث بالتسنيق مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، توصلت إلى أن سائق توك توك يدعى "أحمد.ن." 33 سنة، استدرج الطفل المبلغ بتغيبه "8 سنوات"، بقصد الاعتداء الجنسي عليه.

صرخات الطفل دفعت المتهم إلى كتم أنفاسه وخنقه فأرداه قتيلا؛ وذلك خشية فضح أمره، وترك الجقة ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال والنقيبان إبراهيم حامد وإبراهيم فاروق معاونو مباحث أوسيم، من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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