إحالة عامل للمفتي بتهمة قتل مواطن في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بالتجمع الخامس، إحالة عامل إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدام المتهم من عدمه بتهمة قتل مواطن في المقطم.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "عمرو. ع"، عاطل، بقتل المجني عليه "مصطفى. م" مع سبق الإصرار، بأن استقل معه السيارة طالبًا توصيله لوجه قصدها واستدرجه إلى منطقة نائية، وما أن ظفر به حتى أشهر سلاحًا أبيض (سكين) وسدد له طعنات بمناطق متفرقة من جسده، قاصدًا قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

أضاف أمر الإحالة شروع المتهم في سرقة المنقولات الخاصة بالمجني عليه "هاتف جوال، مبلغ مالي" وكان ذلك في إحدى وسائل النقل البري سيارة (أجرة تاكسي) حال حمله سلاح أبيض إلاّ أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسًا بها.

واستمعت النيابة إلى أقوال "يسري. م"، أنه أثناء تواجده بمحل الواقعة أبصر المتهم حال قيامه بالتعدي على المجني عليه داخل سيارة تاكسي، حال حمله سلاح أبيض سكين وأبصر المجني عليه متأثرًا بجراحه يسيل منه الدماء، وعلى إثر ذلك طلب مساعدة من أحد الأشخاص لملاحقة المتهم الذي تمكن الأهالي من الإمساك به والسلاح الأبيض حوزته.