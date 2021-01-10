شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أطنان دجاج نافق في حملة بيطرية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنّت مديرية الطب البيطري ببورسعيد برئاسة الدكتور عاطف عيسى مدير عام الطب البيطري، الأحد، حملة مكبرة من قسم التفتيش على محال اللحوم والدواجن بالمحافظة، برئاسة الدكتور أسامة العزبى، وبالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين ببورسعيد.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل محملة بكمية تقدر ب 3 أطنان دجاج نافق بمنطقة بحر البقر (شادر عزام)، وتم ذلك بناء على التقرير الطبى المفصل من الدكتور أسامة العزبى بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة رقم 8 جنوب ثان بورسعيد، وجار العرض على النيابة لتولي للتحقيقات.