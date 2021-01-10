شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: تركيب خزان أكسجين بمستشفى السادات بتكلفة مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تركيب خزان أكسجين بسعة 7000 لتر بتكلفة تجاوزت مليون جنيه بمستشفي السادات، بحضور المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، والمهندسين المشرفين ومدير الصيانة بالمستشفي.

وقال وكيل الوزارة، في بيان، الأحد، إنه سبق وتم الانتهاء من أعمال إنشاء القاعدة الخرسانية وتجهيزات الخزان، بحضور مهندسين مختصين لتهيئته للعمل، وتم أخذ الموافقات المسبقة من المحافظة وإدارة الدفاع المدني بالسادات.