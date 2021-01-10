شكرا لقرائتكم خبر عن مها الرباط: علاج مصابي كورونا منزليا لا يعني أن الفيروس أصبح أضعف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تعلنها وزارة الصحة هي الحالات المسجلة بمستشفيات وزارة الصحة، لافتة إلى أن هناك حالات أكبر تعالج في المنازل.

وأشارت «الرباط»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إلى أن علاج الحالات في المنزل لا يعني أن الفيروس خلال الموجة الثانية أضعف، ولكنه آلية علاج، لافتة إلى أن وضع الإصابات في دول اقليم شرق المتوسط شهد استقرارا الأسبوع الماضي.