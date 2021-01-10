شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات سد النهضة.. «محلك سر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فشل الاجتماع السداسى الذى عقد الأحد، فى تحقيق أى تقدم فى حل خلافات سد النهضة، وذلك بسبب الخلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، شارك فى الاجتماع وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالى للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان الأحد، إن السودان تمسك بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد بطرح حلول للقضايا الخلافية، وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذى تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وأكدتا ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية، للحفاظ على حقها فى صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل السد، خاصةً أن خبراء الاتحاد الإفريقى ليسوا من المتخصصين فى المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان، إن مصر أكدت خلال الاجتماع استعدادها للانخراط فى مفاوضات جادة وفعالة؛ من أجل التوصل فى أسرع وقت ممكن لاتفاق قانونى ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذًا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى التى عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.

وأعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول فى المفاوضات.

وأعلن السودان فشل الاجتماع فى التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض، وقال ياسر عباس، وزير الرى السودانى، فى تصريح لوكالة الأنباء السودانية، إن السودان طلب خلال الاجتماع تغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذى يمكنهم من لعب دور أساسى فى تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف.