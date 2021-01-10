شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «6 أكتوبر الجديدة» يحذر حاجزي الوحدات السكنية من الاستلام قبل التشطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة حاجزى الوحدات السكنية في المدينة من تسلمها من الشركات المنفذة إلا بعد إنهاء كافة التشطيبات وتلافى كافة الملاحظات بالوحدة السكنية.

وأهاب الجهاز بالمواطنين، في بيان، الأحد، عدم تسلم الوحدة السكنية إلا بعد استكمالها من الشركة المنفذة، وفى حالة وجود عيوب أو ملاحظات في التشطيبات يتم تدوينها في محضر المعاينة الذي تم إعداده لذلك.

وأشار الجهاز إلى ضرورة قيام الشركات المنفذة بتسليم الوحدات السكنية للحاجزين دون أي عيوب أو ملاحظات وفى الوقت المحدد بمحضر المعاينة، وفي حالة ظهور أي ملاحظات أو عيبوب يتم تقديم شكوى إلى المركز التكنولوجى لجهاز المدينة مرفق به صورة صاحب الوحدة وعقد التخصيص.

ولفت الجهاز إلى وقف أعمال الزراعة وتنسيق المسطحات الخضراء التي تم إسنادها إلى إحدى الشركات المتخصصة لحين الانتهاء من رافع المياه بطاقة 20 ألف متر مكعب والمتوقع تشغيله خلال شهرين ولأسباب أخرى فنية.