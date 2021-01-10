شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رسلان: إثيوبيا خرقت تعهداتها أمام الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بسد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الجولة الحالية بشأن مفاوضات سد النهضة فشلت، وهذا كان أمر متوقع، منوها بأن إثيوبيا تتعنت وتتعمد إفشال مفاوضات السد.

وأضاف الدكتور هاني رسلان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أنه لابد أن تكون هناك إرادة سياسية، لافتاً إلى أن إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق ملزم، ورغبتها في وجود اتفاق عبارة عن خطوط استرشادية يمكن تغييرها في أي وقت.

وأكد أن مصر ليست سببا في إفشال مفاوضات سد النهضة، مشيراً إلى أن المليء الثاني لسد النهضة سيكون أكبر وسوف يتسبب في عجز بتوقف مياه الشرب في الخرطوم.

ونوه مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأن اثيوبيا خرقت تعهداتها أمام الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بسد النهضة.