شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العليا للفيروسات: لا يمكن الجزم بوجود سلالة جديدة من كورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن الحذر مطلوب بعد رصد سلالات جديدة لفيروس كورونا، ما يستدعي بحث الحالات والظواهر الجديدة لمعرفة نوع الفيروس.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن الجزم بوجود سلالات جديدة، أو تحور لفيروس كورونا في مصر حتى الآن.

وأضافت أن الحالات كثيرة للغاية في مصر، لكن الغالبية تستجيب للعلاج المنزلي، ويتم شفاؤها، وأن القلق يكون كبيرًا إذا ما زادت سرعة الانتشار وحدة الإصابات.

وأوضحت أن الحصول على اللقاح لا بد أن يكون أولوية قصوى فور توفره، وأن أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تأثرًا وعرضة للوفاة.

وأكدت أن هناك اتفاقات دولية للتوزيع العادل للقاحات كورونا، وخلال يناير سيتوفر لقاحات للتطعيم ضد فيروس كورونا .