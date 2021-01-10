شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أحياء الإسكندرية حملاتها لمواجهة البناء المخالف بمختلف مناطق المحافظة، ومتابعة وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة في كل الأحياء.

ففي المنتزة، قادت المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، حيث تمكنت الحملة من إزالة أعمال مخالفة بالعقار الكائن شارع ١٥ بمنطقة سبدى بشر، وفك شدة خشبية، داخل محل بشارع ملك حفنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وشن حي العامرية أول حملة مكبرة، اسفرت عن ازالة رصيف بمدخل النهضة والتشديد على المخالف بالالتزام بالحدود المسموحه له مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وفى السياق ذاته، نفذ حي العجمي حملة مكبرة إستهدفت ايقاف اعمال بناء مخالف بشارع الفقي منطقة الهانوفيل وتم التحفظ على موتور ونش، وطن اسمنت وكذلك ايقاف الاعمال بالعقار الكائن شارع 9 منطقة بيانكى والتحفظ على ونش كما تمكنت الحملة من ايقاف أعمال بناء في المهد بشارع حسنين سالم والتحفظ على ونش وكمية من الأسمنت.