شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تلقينا 113 ألفًا و248 طلب تصالح حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة بلغ 113 ألفا و248 طلب تصالح، مشيراً إلى أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان، الأحد، إن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهاً، وتخفيض 40٪ من أخر التخفيضات في مدن كفر الشيخ.

وأشار المحافظ إلى زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 في مدن المحافظة، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية «محليات»، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطنين تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية.