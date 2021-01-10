شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 2094 طن مخلفات من مدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ إن جملة المخلفات التي تم رفعها، الأحد، 2094 طنا بـ14 مركز ومدينة: كفرالشيخ 450 طن، وببرج البرلس 40 طن، وبسيدي سالم 135 طن، وبسيدي غازي 35 طن، وببلطيم 100 طن، وبالرياض 62 طن، وبالحامول 152 طن، وبمصيف بلطيم 15 طن، وبقلين 115 طن، وببيلا 165 طن، وبدسوق 400 طن، وبفوه 210 طن، وبمطوبس 190 طن، وبمسير 25 طن».

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.