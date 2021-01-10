شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تعلن افتتاح مسجد العسكراوي في قرية عطف حيدر بالعدوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، الأحد، مسجد العسكراوي «آل هيبة» بقرية عطف حيدر بمركز العدوه، ضمن خطة افتتاح المساجد الجديدة في محافظة المنيا.

وتفقد «سلامة» عددا من المساجد لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير والاطمئنان على سير العمل والاستعداد، مؤكدًا ضرورة المتابعة الجيدة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، محذرا من مخالفة التعليمات.