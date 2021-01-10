شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع إشغالات السوق التجاري في مدينة أبو سمبل السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بأسوان حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بسوق المدينة التجاري.

جاء ذلك برئاسة على يس، رئيس الوحدة المحلية، وبمعاونة رئيس مباحث مركز أبوسمبل.

وتم شن حملة لرفع الإشغالات بالسوق التجاري بناء على تعليمات محافظ أسوان.

وأكد رئيس الوحدة المحلية أن هذه الحملات ستتم بصفة دورية وستشمل المدينة وضواحيها لظهور المدينة السياحية بمظهر لائق.