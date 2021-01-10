شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: رفضنا 284 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رفض اللجان المتخصصة لفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء 1993 طلبًا من طلبات التصالح وانتهت إلى قبول ١٧٠٩ طلب، ورفض ٢٨٤ طلبًا.

وقال «رحمي» في تصريحات صحفية، الأحد، إن المحافظة تلقت ١٤٧ ألف و95 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء في محافظة الغربية وسيتم فحص الطلبات المتبقية وعددها 145 ألفًا و102 طلبًا للتصالح، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة التي سيتم تقديمها حتي نهاية مهلة التصالح في نهاية مارس.

وأضاف المحافظ أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، وقامت بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، مع توحيد سعر التصالح بالقرى إلى 5٠ جنيهًا.

ودعا «رحمي» المواطنين إلى الإسراع بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأن ذلك سيعود على المواطنين في شكل خدمات ويرفع القيمة السوقية للمباني التي قام أصحابها بتقديم طلبات لتقنين الأوضاع.