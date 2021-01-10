شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يوجه التنفيذيين بسرعة إتمام إجراءات تخصيص أراضي المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بتضافر جهود كافة الجهات المعنية لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعوق مسار العمل، لافتا إلى تأكيد واهتمام القيادة السياسية على إنجاز تلك المشروعات في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماعا موسعا لمناقشة خطة المحافظة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المراكز، والعمل على إزالة أية معوقات لسرعة إنجاز تلك المشروعات، وخاصة بعد إدراج 7 مراكز تضم 181 قرية بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، والإستعداد للبدء في التنفيذ الفعلي للمشروعات.

وقال المحافظ أنه وجه- خلال الإجتماع- بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية لدراسة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإستفادة من الظهير الصحراوي الشرقى والغربى للمحافظة، وخاصة بعد توسعة دائرة المستفيدين من مشروعات الصرف الصحي على مستوى المحافظة وفقا لمبادرة «حياة كريمة» والمبادرة الرئاسية لتطوير ألف قرية، حيث ناقش الإجتماع سبل الاستفادة الممكنة من الظهير الصحراوي للمحافظة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.

وأضاف المحافظ، بأن الإجتماع ناقش معوقات العمل بمشروعات محطة صرف صحي قرية «الشيخ رحومة» بمركز طهطا، ومحطة معالجة الصرف الصحى بقرية «الغريزات» بمركز المراغة، واستكمال خط الطرد بقرية «أولاد نصير»، ومشروع الصرف الصحى بقريتى قلفاو وجزيرة شندويل بمركز سوهاج، بالإضافة إلى استكمال مشروع الغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحي في غرب مركز طما، لافتا إلى أنه أعطى تعليماته بإزالة المعوقات بتلك المشروعات وإنجازها في أسرع وقت ممكن.