شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: ترتيبنا الرابع في «إنجاز منظومة الشكاوى» خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة جاءت ضمن أول 4 جامعات حكومية بعد «كفر الشيخ، وطنطا، والزقازيق» من حيث نسبة إنجاز الشكاوي في منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، الأحد، أن الجامعة حققت نسبة إنجاز ٩٩٪ ضمن الحصاد السنوي لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، حيث استقبلت المنظومة ١٧٨ شكوي وطلب واستغاثة خلال عام ٢٠٢٠ المنقضى، لافتا إلى أن المنظومة تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وأكد رئيس الجامعة، أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ثقة بين الجامعة والمواطن في التأكيد على تلقي الشكاوي ورصدها، والتعامل معها، وإيجاد الحلول السريعة لها، والحد من أسباب تكرارها، لافتا إلى أن الشكاوي التي تلقتها الجامعة خلال العام الماضي تضمنت ١٦٣ شكوى فردية و١٥شكوي جماعية.