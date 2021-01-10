شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة شؤون إفريقية: «الكونغو» قادرة على حل أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هبة البشبيشي خبيرة الشؤون الإفريقية والإثيوبية إن مفاوضات سد النهضة شهدت عثرة جديدة، اليوم الأحد، وليس فشل نهائي في ظل ما وصفته بـ«الاستفزازات الإثيوبية المستمرة».

وأضافت «البشبيشي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن «آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يستخدم الصراعات الداخلية ومفاوضات سد النهضة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية معتمدا على أسلوب المراوغة»، مشيرة إلى أن «إثيوبيا دولة فيدرالية وتعتمد على التكتلات وان أبي أحمد يكافئ قبائل الأمهرة على حساب مصر».

وأشارت إلى أن «دور جنوب إفريقيا في ملف سد النهضة كان صادما وهناك تطلع لدور قوي وجيد من الكونغو التي ستتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي فبراير المقبل وهي دولة قوية إذا لم تخضع لضغوط من جنوب إفريقيا ولديها القدرة على حل أزمة سد النهضة»، مشيرة إلى أن «مصر لن تشتبك في نزاعات عرفية».