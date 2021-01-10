شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القرنة» بالأقصر يتفقد المرحلة النهائية من «صرف الطارف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، الأحد، سير العمل بالمرحلة النهائية بمشروع الصرف الصحي بالطارف ومد خط الانحدار وخط الصرف بطريق قنا /الأقصر الزراعي بعد التنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق وغلق الطريق محل العمل وتحويله إلى طرق بديلة واتخاذ كافة الاجراءات لخدمة المواطنين، وتحقيق سيولة مرورية بالتزامن مع أعمال الصرف الصحي.

يذكر أن مشروع الصرف الصحي بالطارف مسندة لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وتنفذها شركة المقاولون العرب. كما تم تفقد العمل استعدادا لتركيب بلدورات جديدة وأعمال الرصف بشارع السيدة زينب من كوبري القباوي حتى مدخل وادي الملوك.

جدير بالذكر أن محافظ الأقصر كان قد اصدر تعليماته بالعمل فورا بالطريق وذلك خلال جولته التفقدية لمركز القرنة خلال الأسبوع الماضى، وذلك في اطار استجابته الفورية لطلبات للمواطنين.

وعلي جانب اخر، أوضح رئيس مركز القرنة أن طلاء الواجهات باللون الموحد البيج الفاتح وصلت نسبة التنفيذ به 85%، مشيرا إلي ان استمرار تلقى طلبات المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك من خلال المركز التكنولوجي.