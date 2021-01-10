شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مصر أكتوبر»: مشروع «مستقبل مصر» يعكس اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ الف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية، مؤكدا أن مشروع «مستقبل مصر» يعكس اهتمام الرئيس السيسي عبدالفتاح بالقطاع الزراعي.

وأضافت جيهان مديح، خلال بيان لها، أن المشروع يمثل إضافة حيوية للمشاريع القومية العملاقة، التي تنفذها الدولة من جهة وإضافة للمنتج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي لمصر من جهة ثانية، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما ومساندة كبير لقطاع الزراعة والعمل على تحسين وضع المزارعين والفلاحين.

واوضحت جيهان مديح، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان، خطوة جديدة نحو إنجازات القطاع الزراعي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى سد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد، ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة،

وأشارت رئيس حزب مصر اكتوبر، إلى أن هذا المشروع العملاق يوفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف الأخرى غير مباشرة لكل فئات المواطنين؛ نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.