شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تخصص 5 ملايين جنيه لترميم وصيانة مسجد المحلى برشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف، تحويل مبلغ 5 ملايين جنيه كدفعة عاجلة من مواردها الذاتية لمديرية أوقاف البحيرة مخصصة لمسجد المحلي برشيد لسرعة استئناف أعمال الصيانة والترميم بالمسجد، تصرف وفق المستندات المقدمة من وزارة الآثار القائمة على أعمال الصيانة والترميم بالمسجد .

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى في إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف ووزارة السياحة والآثار في الاهتمام بالمساجد الأثرية.

وكان اللواء عمرو شكرى رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أكد أن ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى قد بلغ 2012 مسجدًا، وتشمل خطة عام 2021م ضم 2000 مسجد جديد ليصل إجمالى عدد المساجد إلى 4000 مسجد، وأضاف شكرى، فى بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع ( الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضارى اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أنه جار التنسيق مع محافظة بور سعيد لتشغيل المشروع بمدن المحافظة بالمشاركة مناصفة بين الوزارة والمحافظة.