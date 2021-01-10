شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح من وزارة الصحة لـ"الحوامل " للوقاية من فيروس كورونا ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على تويتر، يسلط الضوء على بعض القواعد والنصائح التي من شأنها حماية المرأة الحامل من فيروس كورونا ، وحددت الوزارة في الإنفوجراف عددا من النصائح منها :"لا تخرجي من المنزل إلا في الضرورة القصوى أو للمتابعة مع الطبيب فقط، وذلك لمنع الاختلاط أو انتقال العدوى إليكِ، إلى جانب الاهتمام بغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفهما جيدا".



وقالت وزارة الصحة ، يجب تقوية الجهاز المناعي من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي، وتجنب لمس الأسطح في الأماكن العامة، فضلا عن سؤال الطبيب على الفيتامينات والمكملات الغذائية أثناء فترة الحمل، وذلك لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى، وتجنب الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الإنفلونزا، وعدم لمس الوجه والعينين والأنف دون غسل اليدين جيدا، والإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.

وكانت وزارة الصحة والسكان ، وجهت مجموعة من النصائح الطبية مضمونها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لعدوى كورونا لـ 3 فئات وهم الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو اكثر، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل".



























