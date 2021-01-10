شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفراد الخليج 365.. محافظ الشرقية يتعهد بتأهيل نفسى لشاب واقعة الشجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور والذى يقدمه الاعلامى سيد على، إن فريق التضامن الاجتماعى توجه فورا إلى السيدة ثريا والدة الشاب المعاق وتبين أنها تحصل على معاش تكافل وكرامة وسيتم تأهيل هذا الشاب نفسيا والمحافظة لن تتأخرمطلقا عن تقديم الدعم الكامل لها وسيتم التواصل معها صباح باكر .

وفى سياق متصل، قدم" الخليج 365" فيديو لايف حول مأساة سيدة من محافظة الشرقية، تضطر لربط نجلها الشاب المعاق في شجرة بحبل طول اليوم منذ 15 عاما، من شدة الخوف عليه، ففي قرية كفر عمار التابعة لمركز فاقوس، تضطر أم إلى ربط نجلها المعاق ذهنيا، بحبل يوميا في الشجرة، خشية أن يتعرض لأى مكروه أو يتغيب عن القرية، وذلك منذ إنفصالها عن زوجها بسبب إنجاب طفل معاق، بحسب ما أكده الأهالى.

وقال أحد أهالى القرية لـ"الخليج 365"، أن الأم و تدعي " ثريا. ك " والدة الشاب السيد 28 سنة، انفصلت عن زوجها منذ سنوات طويلة ولم تنجب غيره وتعيش مع والديها وتعمل عاملة زراعية، وتقوم بربط نجلها بحبل قوي في شجرة كافور بالقرب من المقابر ويجلس طوال اليوم بغرض الترويح عنه خلال وقت إنشغالها بالعمل، ويعودأن في المساء للمنزل، خشية أن يخرج من القرية ويضل الطريق.

ووثق سامح عطية صور ومقطع فيديو واقعة رابط الشاب المعاق ذهنيا في الشجرة بحالة يرثى لها، مما أثار حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المخاطر النفسية والصحية التي قد يتعرض لها الشاب جراء توثيقه بحبل في شجرة بشكل غير أدمى، مناشدين بضرورة تحرك الجهات المعنية والتضامن الاجتماعي لإنقاذه .

من جانبه أفاد مصدر أمني بمركز شرطة فاقوس، أنه تم استدعاء " ثريا .ك "، والدة الشاب السيد 28 سنة معاق ذهنيا، لاستماع أقوالها بشأن واقعة ربطها لنجلها بالشجرة يوميا منذ 15 عاما بشكل غير أدمى وتولت التحقيقات فى الواقعة.