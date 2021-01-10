شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظومة الشكاوى الحكومية يوضح 3 طرق لتقديم الشكوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنه أصبح هناك مستوى وعى للمواطنين للتعامل مع المنظومة، حيث الخط الساخن لمنظومة الشكاوى 16528، والبوابة الإلكترونية للشكاوى www.shakwa.eg، وتطبيق "فى خدمتك".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن عددا كبيرا من المواطنين تعاملوا خلال السنوات الماضية وجربوا وشاهدو سرعة الاستجابات، مؤكدا الحرص على إنجاح المنظومة وكسب ثقة المواطن.

وتابع مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: "حتى لو مشكلات خارج الاختصاص يتم توجيه المواطن للسب التى يحتاجها لتلبية مطلبه".

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الحصاد السنوى لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، فى تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، الذى أكد أنه مع بداية عام 2020، وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجياً لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها، حيث تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضى من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالى ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020.