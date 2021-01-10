شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العليا للفيروسات: لا نستطيع القول بتحور كورونا بمصر إلا بأدلة معملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه لا بد من الحذر الشديد والمتابعة لتحورات فيروس كورونا والذى يحتاج دراسات وفحص مستمر، مضيفة: "لا أستطيع أن أقول أن هناك تحور لفيروس كورونا في مصر إلا لو فيه دلائل معملية أن هناك تحور للفيروس".

وأشارت خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن حالات الوفاة السريعة بكورونا مرتبطة بالإصابة بالأمراض المزمنة، موضحة أن هناك اتفاقيات دولية للتوزيع العادل لقاحات كورونا.

وذكرت أن لدينا التطعيم الصينى وهناك اتفاق على لقاح استرازينيكا، لافتة على أنه خلال يناير سيتوفر لقاحات للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وعن اللقاح المصرى، أكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه لم يدخل على مرحلة الاختبار الأخيرة.